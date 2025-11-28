أوربان يجتمع مع بوتين في الكرملين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين للتباحث بشأن واردات الطاقة.

وتعتبر هذه الزيارة إلى موسكو هي الثانية منذ العام الماضي بالنسبة لأوربان، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على إنه أقرب شريك لبوتين بين جميع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات إلى وسائل الإعلام الرسمية قبل مغادرة موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قال أوربان إن التركيز في محادثاته مع بوتين ستكون الوصول المستمر للمجر إلى "موارد النفط والغاز الروسي .