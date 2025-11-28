جامعة ليوا تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 في أبوظبي والعين

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت جامعة ليوا بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم فعاليتين وطنيتين على مدار يومين في حرميها الجامعيين في كل من أبوظبي والعين، من خلال دعوة كل من الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية للجامعة، وبحضور رئيس الجامعة البروفيسور محمد محجوب ضياف.

وقد تضمن الاحتفال باقة من الفعاليات صُمّمت بطريقة تعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الفعاليات مشاركة فرقة شرطة أبوظبي الموسيقية، إلى جانب عدد من الفقرات التراثية المتنوعة شملت الرقصات الشعبية كالحربية، وفقرة أمثال شعبية، وعروض الخيول، ومسابقات تراثية، إضافة إلى تضمين الاحتفاليتين أغان وطنية حماسية.

كما تضمنت الفعاليات مجموعة من الأركان التراثية التي قدمت تجربة ثقافية متكاملة للزوار، شملت عرض الصور والفيديوهات التاريخية بالتعاون مع الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية ، وركن المأكولات التراثية، وركن الحرف اليدوية، وركن الحناء التقليدي.

وخلال الاحتفال، ألقى البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، كلمة قال فيها : "احتفال اليوم يسلط الضوء على جهود وإنجازات الآباء المؤسسين، مؤكدين التزام جامعة ليوا كإحدى المؤسسات الأكاديمية الوطنية بإعداد أجيال قادرة على تطوير الوطن والمساهمة في ازدهاره. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا النهج الوطني الذي يضع الإنسان في قلب التنمية ويستثمر في مستقبله".

من جانبها، أكدت دكتورة فايزة زيتوني، عميد شؤون الطلبة في جامعة ليوا، أن الفعاليات سلطت الضوء على غنى التراث الإماراتي وأصالته، وقدمت تجربة متكاملة تعكس الثقافة الوطنية، وقالت:

"نفخر في جامعة ليوا بالاحتفال مع طلبتنا وكوادرنا التدريسية والإدراية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، حيث بذل فريق العمل جهودًا كبيرة لتقديم فعاليات تعكس التراث والثقافة الإماراتية".