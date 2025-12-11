الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 11-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-11 12:21PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر بانخفاضه الأخير خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، لينهي بذلك أي فرصة للتعافي على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعلميات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 79.45، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 75.20.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

