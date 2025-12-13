أن بي ايه: ميتشل يسجل 48 نقطة ويقود عودة كافالييرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل دونوفان ميتشل 48 نقطة، منها 24 في الربع الاخير، وقاد عودة كليفلاند كافالييرز للفوز على واشنطن ويزاردز 130 126، فيما قدّم جويل إمبيد أفضل أداء له منذ ما يقارب العامين في انتصار فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على إنديانا بيسرز 115 105 في دوري كرة السلة الجمعة.

في واشنطن، تأخر كافالييرز بفارق 15 نقطة قبل بداية الربع الاخير، إلّا أن ميتشل لعب دور المنقذ بفضل سلاته الحاسمة حيث نجح في 17 رمية من أصل 31، وأضاف إليها 4 متابعات والعدد ذاته من الكرات الحاسمة.

وتفادى كافالييرز، صاحب أفضل سجل في المنطقة الشرقية خلال فصل الربيع، خسارة في عقر دار ويزاردز الذي يقبع في قاع الترتيب (3 انتصارات مقابل 20 هزيمة).

ورغم هذا الفوز، ما زالت نتائج كافالييرز متأرجحة حيث يحتل المركز السابع برصيد 15 فوزا مقابل 11 هزيمة.

ولعب إمبيد (31 عاما) على الرغم من أنه لا يزال يبدو أقل تألقا من أيام مجده، دورا محوريا في فوز فيلادلفيا على بيسرز بتسجيله 39 نقطة، مقدما أفضل أداء له في الموسم المنتظم منذ كانون الثاني/يناير 2024.

ولم يخض اللاعب الكاميروني الاصل الأميركي الجنسية، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2023، موسما كاملا منذ ذلك الحين بسبب الإصابات والعمليات الجراحية المتكررة، كان آخرها في ركبته اليسرى في نيسان/أبريل.

خاض أمام بيسرز مباراته العاشرة فقط من أصل 24 مباراة هذا الموسم.

وحقق فريق ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية، فوزا ساحقا على أتلانتا هوكس 142 115، على الرغم من تألق جايلن جونسون في صفوف الاخير بتحقيقه ثلاثية مزدوجة جديدة (19 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة)، وهي الخامسة له هذا الموسم.

وتقدّم بيستونز في الربع الثاني بفضل الأداء الجماعي المميز، حيث سجل ثمانية لاعبين 10 نقاط أو أكثر.

وسجل الفرنسي زاكاري ريزاشير 10 نقاط لصالح هوكس الذي ما زالوا يفتقد صانع ألعابه تراي يونغ.