تحديث توقع سعر الفضة اليوم 18-12-2025

لم يحرك سعر المؤشر أي ساكن منذ تداولات يوم أمس ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية نتيجة لتذبذبه فوق مستوى 97.85 بينما تستمر المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم السلبي ليجبره ذلك على الثبات دون الحاجز الإضافي المستقر قرب 98.35.

مما سبق, سنبقى بانتظار تفاعل السعر مع سلبية المؤشرات الرئيسية ليحاول الهبوط دون 97.85 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية الرئيسية المستقرة عند 97.60 و97.25 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.60 و 98.25

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض