شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-30 08:46AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاد سعر الغاز لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب مستوى 4.000$ متأثرا بتعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الاستقرار السلبي المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.200$.
فاستمرار تذبذب السعر دون الحاجز المذكور سابقا سيجره ذلك على تجديد المحاولات السلبية لنتوقع تسلله بذلك نحو 3.650$ و3.480$ على التوالي, بينما اندفاعه فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي سيؤكد ذلك انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ بتسجيل العديد من المكاسب باستهدافه أولا لمستوى 4.510$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.650$ و 4.100$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز