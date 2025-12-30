تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-12-2025

عاد سعر الغاز لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب مستوى 4.000$ متأثرا بتعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الاستقرار السلبي المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.200$.

فاستمرار تذبذب السعر دون الحاجز المذكور سابقا سيجره ذلك على تجديد المحاولات السلبية لنتوقع تسلله بذلك نحو 3.650$ و3.480$ على التوالي, بينما اندفاعه فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي سيؤكد ذلك انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ بتسجيل العديد من المكاسب باستهدافه أولا لمستوى 4.510$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.650$ و 4.100$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز