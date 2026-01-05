- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ايه تي آند تي (T) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 05-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-05 13:23PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي تضاعف مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 24.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط