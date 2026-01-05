سعر سهم ايه تي آند تي (T) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 05-01-2026

تراجع سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي تضاعف مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 24.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط