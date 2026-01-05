سعر سهم داو (DOW) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 05-01-2026

يشهد سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) مكاسب حادة على مستوياته اللحظية الأخيرة، فحتى وقت كتابة هذا التقرير سجل السهم في تعاملات ما قبل افتتاح الجلسة مكاسب بنسبة 5.60$ ليستقر على سعر 102.40$، وهذا يعني نجاح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 99.65$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك السبيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.,

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 99.65$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 108.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد