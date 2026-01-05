دوج كوين (DOGEUSD) يجني أرباحه – تحليل – 05-01-2026

عزز سعر سهم شركة إيه إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القصير، ليهاجم بارتفاعه هذا مستوى المقاومة المحوري 224.65$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 224.65$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 241.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد