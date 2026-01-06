الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اختراق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-01-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-06 03:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في الوصول لمستهدفنا السعري الأخير عند المقاومة 3,240$، ليرتد منه انخفاضاً ليكتسب بعض الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

