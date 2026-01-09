الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 09-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البتكوين (BTCUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 09-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 09-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-09 02:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتمكن السعر من التخلص من الضغط السلبي الناتج عن المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما عزز من قوة الارتداد الأخير.

 

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يدعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا