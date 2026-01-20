سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلق بعض الدعم – توقعات اليوم – 20-01-2025

شهد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) تحركات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر الزوج بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، ليحاول الزوج بأدائه الأخير تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.