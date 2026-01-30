الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 30-01-2026

2026-01-30 06:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر الزوج بتشكيل موجات جانبية مستغلا تشكيله لقاعدة دعم جديدة عند مستوى 0.5595 ليقلص ذلك من أثر السيناريو السلبي على تداولات هذه الفترة لنلاحظ تفاعله حاليا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك باندفاعه نحو 0.5680.

 

استمرار تمركز السعر فوق الدعم الإضافي سيعزز فرص تجميعه مجددا للعزم الإيجابي لنتوقع بدء تشكيله لموجات تصحيحية صاعدة ليستهدف من خلالها لمستوى 0.5710 ومن ثم ليضغط على الحاجز التالي المستقر عند 0.5780, أما هبوطه دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تكبد خسائر جديدة بانجذابه أولا نحو 0.5510.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.5630 و 0.5710

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

