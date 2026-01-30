تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-01-2026

سجّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العديد من الأهداف السلبية بوصوله نحو 95.35 ليواجه بذلك امتداد لدعم مهم كما هو واضح بالرسم المرفق ليساهم بثباته بتعويض بعض الخسائر لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 96.35.

مما سبق, نتوقع تأجيل السعر للهجوم السلبي بتداولات هذا اليوم ليبدأ بالتفاعل مع خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع وتقديمه للعزم الإيجابي ليعزز فرص تعويض المزيد من الخسائر باندفاعه نحو 96.85 وبتجاوز هذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو 97.20.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.10 و 96.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بشكل تصحيحي