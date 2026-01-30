- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-30 06:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
سجّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العديد من الأهداف السلبية بوصوله نحو 95.35 ليواجه بذلك امتداد لدعم مهم كما هو واضح بالرسم المرفق ليساهم بثباته بتعويض بعض الخسائر لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 96.35.
مما سبق, نتوقع تأجيل السعر للهجوم السلبي بتداولات هذا اليوم ليبدأ بالتفاعل مع خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع وتقديمه للعزم الإيجابي ليعزز فرص تعويض المزيد من الخسائر باندفاعه نحو 96.85 وبتجاوز هذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو 97.20.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.10 و 96.85
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بشكل تصحيحي