سعر الذهب تحت ضغط فشل اختراق مقاومة نفسية - توقعات اليوم – 05-02-2026

واصل سعر سهم جرير (4190) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 14.30 ريال، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى المقاومة المذكورة 14.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 14.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد