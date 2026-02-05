سعر الفضة يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-02-2026

قفز سعر سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (4003) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 86.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد