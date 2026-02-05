الاقتصاد

سعر الفضة يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-05 01:23AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (4003) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 86.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 92.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

