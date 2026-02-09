سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يشهد تلاشي للزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 09-02-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أثبتت المقاومة المحورية عند 71,500$ صلابتها وأوقفت محاولات الصعود، ليبقى السعر واقعاً تحت ضغط سلبي متواصل في ظل تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استمرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية جديدة، عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط، مع ملامح تشكل دايفرجنس سلبي، ما قد يفتح الباب أمام المزيد من التراجعات خلال الفترة القريبة.

على هذا الأساس فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر البتكوين بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 71,500$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 67,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67,000$ ومستوى المقاومة 75,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط