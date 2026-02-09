سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 09-02-2026

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.