الذهب فوق 5,000 دولار وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

• الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات

• تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة عقب محضر الاحتياطي الفيدرالي



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتتداول مرة أخرى فوق حاجز 5,000 دولاراً للأونصة ،لتواصل التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.



ويكبح مكاسب المعدن الثمين"الذهب" صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية ، والمدعوم بمحضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي أدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (5,022.04$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,976.25$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,960.54$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.0% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 4,841.43 دولاراً للأونصة.



التوترات الجيوسياسية

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء عن إحراز تقدم نسبي خلال المحادثات المتعلقة بإيران هذا الأسبوع في جنيف، مع الإشارة إلى استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الجوهرية التي لم تُحسم بعد.



وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع موسّع لمستشاري الأمن القومي الأمريكي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث تطورات الملف الإيراني، حيث جرى التأكيد على ضرورة استكمال تموضع وانتشار جميع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة بحلول منتصف مارس المقبل، في خطوة تعكس استعدادًا استراتيجيًا تحسبًا لأي تطورات محتملة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.78 نقطة ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق صرف العملات الأجنبية، خاصة مع ارتفاع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير خلال النصف الأول من هذا العام.



محضر الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي عقد أيام 27-28 يناير الماضي،وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد، الذي من المقرر أن يتولى مهامه في مايو، قد يواجه تحديات في تمرير أي تخفيضات للفائدة.



كما أوضح المحضر أن عددًا من الأعضاء يتوقعون أن تسهم مكاسب الإنتاجية في تهدئة الضغوط التضخمية، إلا أن "معظم المشاركين" حذروا من أن مسار تراجع التضخم قد يكون بطيئًا وغير منتظم. بل وألمح بعضهم إلى احتمال اللجوء لرفع أسعار الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف.



الفائدة الأمريكية

•عقب المحضر أعلاه و وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس من 90% إلى 95% ،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 10% إلى 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال جيمي دوتا، محلل الأسواق لدى نيمو موني :تتصدر المخاوف الجيوسياسية المشهد في الوقت الراهن، مع تقارير تشير إلى أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، فقد يستمر ذلك لعدة أسابيع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الأربعاء بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,075.61 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي.



نظرة فنية

