سعر سهم جنرال موتورز (GM) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 08-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-08 12:37PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS COMPANY (GM) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 72.10$ استعداداً لكسره، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس سلبي على اثر وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يضفي المزيد من الضغوط السلبية حول السهم.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 72.10$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 66.75$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط