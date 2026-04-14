سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 14-04-2026

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 159.90، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، ليصل الزوج بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم 159.00، كما نلاح ظفي الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، ما يعزز من قوة تلك المنطقة كدعم محوري للسعر.