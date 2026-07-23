ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بعمليات شراء فنية، وتراجع مؤشر الدولار، وترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4145.24 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو الحالي.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.9% لتسجل 4151.90 دولار عند التسوية. أسعار المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% لتصل إلى 59.98 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1640.63 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.4% ليبلغ 1299.47 دولار.