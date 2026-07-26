ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد.. ارتفاع في البنوك المصرية
الذهب في أسبوع.. مكاسب محدودة وهبوط حاد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية.
سعر الريال في البنك المركزي
سجل سعر الريال، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 13.66 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري
يتداول سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، عند 13.63 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
بلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك مصر، 13.64 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 13.62 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأحد، 13.63 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
بلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 13.62 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الريال، اليوم الأحد، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.69 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، 13.52 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.