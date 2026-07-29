الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 01:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يزيد من الضغط السلبي حول الزوج خاصة في حالة كسره لخط الاتجاه التصحيحي الصاعد والمرتكز عليه حالياً.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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