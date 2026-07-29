شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-29 01:12 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29
تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يزيد من الضغط السلبي حول الزوج خاصة في حالة كسره لخط الاتجاه التصحيحي الصاعد والمرتكز عليه حالياً.