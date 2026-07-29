سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يزيد من الضغط السلبي حول الزوج خاصة في حالة كسره لخط الاتجاه التصحيحي الصاعد والمرتكز عليه حالياً.