سعر سهم فيبكو (2180) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تقدم سعر سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (2180) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 31.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.90 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد