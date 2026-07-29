تراجع أرباح «أماك» 52.6% إلى 34.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 52.6% إلى 34.7 مليون ريال، مقابل 73 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"ن يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 38 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 45 مليون ريال وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف رسوم الامتياز.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 25 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 22 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الضرائب، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف رسوم الامتياز.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) بمبلغ 34 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 41 مليون ريال، وإرتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من إنخفاض ورسوم الامتياز.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"ن يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 38 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 45 مليون ريال وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف رسوم الامتياز.
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 25 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 22 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الضرائب، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف رسوم الامتياز.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) بمبلغ 34 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 41 مليون ريال، وإرتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من إنخفاض ورسوم الامتياز.