ارتفاع خسائر «كيمانول»4% إلى 46.3 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي خسائر شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) للربع الثاني من 2026 بنسبة 4% إلى 46.36 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة 44.66 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الكميات المباعة بنسبة 23%، فيما شكّلت خسائر الشركات التابعة ما نسبته 20% (9.3 مليون ريال) من إجمالي الخسائر المسجلة خلال الربع الثاني، وذلك على الرغم من عدم تسجيل أي إهلاك نتيجة شطب الأصول خلال الربع الثاني من العام السابق.
إضافة إلى ذلك، تأثرت النتائج الإجمالية بالتحديات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر على طرق الشحن الرئيسية من حيث التكاليف والأسعار. وللحفاظ على استمرارية الإمدادات، نجحت الشركة الأم في إعادة توجيه الشحنات عبر ممرات تجارية بديلة، مما ساعد على الحد من الأثر المالي.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الكميات المباعة بنسبة 23%، فيما شكّلت خسائر الشركات التابعة ما نسبته 20% (9.3 مليون ريال) من إجمالي الخسائر المسجلة خلال الربع الثاني، وذلك على الرغم من عدم تسجيل أي إهلاك نتيجة شطب الأصول خلال الربع الثاني من العام السابق.
إضافة إلى ذلك، تأثرت النتائج الإجمالية بالتحديات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر على طرق الشحن الرئيسية من حيث التكاليف والأسعار. وللحفاظ على استمرارية الإمدادات، نجحت الشركة الأم في إعادة توجيه الشحنات عبر ممرات تجارية بديلة، مما ساعد على الحد من الأثر المالي.