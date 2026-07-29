تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-07-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي خاصة وقد جاء هذا وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.