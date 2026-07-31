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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 15:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تعويض أغلب خسائره المبكرة لهذا اليوم، مستفيداً من الدعم الإيجابي المتواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج أيضاً في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد تلك المكاسب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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