شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-31 15:47 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31
قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تعويض أغلب خسائره المبكرة لهذا اليوم، مستفيداً من الدعم الإيجابي المتواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج أيضاً في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتمديد تلك المكاسب.