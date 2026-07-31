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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 31-07-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 15:49 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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