تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 31-07-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.