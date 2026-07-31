الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-07-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 15:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي الذي أجبره على الارتداد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وقد جاء انخفاض السعر بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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