تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-07-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي الذي أجبره على الارتداد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وقد جاء انخفاض السعر بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.