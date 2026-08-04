سعر سهم الباحة (4130) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

صعد سعر سهم الباحة (4130) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.11 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد