سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-08-2026

انخفض سعر سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية (6040) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 10.85 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة.

وفي الوقت نفسه يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 10.85 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 12.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي