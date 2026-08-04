صافي أرباح «برغرايززر» يقفز 369% إلى 5.5 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - سجّلت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) صافي ربح قدره 5.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ 1.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، محققةً زيادة بنسبة 368.9%.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع هامش إجمالي الربح بمقدار 14.6 مليون ريال، وبنسبة 60.3%، كما تحسن هامش إجمالي الربح من 28.9% في الربع المماثل من العام السابق إلى 34.0% في الربع الحالي. ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف المواد الغذائية وتحسن الكفاءة التشغيلية. كما يشمل ذلك الأثر الإضافي الناتج عن توحيد نتائج شركة "شفل".
وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 5.9 مليون ريال ، وبنسبة 40.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج شركة "شفل". كما يشمل ذلك الأثر الإضافي الناتج عن زيادة الأنشطة الترويجية والتسويقية وارتفاع حجم المبيعات من قنوات البيع الإلكترونية وتطبيقات التوصيل التابعة لعلامة برغرايززر.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، سجّلت "برغرايززر" صافي ربح قدره 11.2 مليون ريال، مقارنة بـ 3 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، محققةً زيادة بنسبة 265.57%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 27.1 مليون ريال ، وبنسبة 56.1%، كما تحسن هامش إجمالي الربح من 29.7% في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 34.4%.
كما ارتفعت مصروفات البيع بمبلغ 11.4 مليون ريال، وبنسبة 40.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الأنشطة الترويجية والتسويقية وارتفاع حجم المبيعات من قنوات البيع الإلكترونية وتطبيقات التوصيل.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع هامش إجمالي الربح بمقدار 14.6 مليون ريال، وبنسبة 60.3%، كما تحسن هامش إجمالي الربح من 28.9% في الربع المماثل من العام السابق إلى 34.0% في الربع الحالي. ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف المواد الغذائية وتحسن الكفاءة التشغيلية. كما يشمل ذلك الأثر الإضافي الناتج عن توحيد نتائج شركة "شفل".
وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 5.9 مليون ريال ، وبنسبة 40.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج شركة "شفل". كما يشمل ذلك الأثر الإضافي الناتج عن زيادة الأنشطة الترويجية والتسويقية وارتفاع حجم المبيعات من قنوات البيع الإلكترونية وتطبيقات التوصيل التابعة لعلامة برغرايززر.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، سجّلت "برغرايززر" صافي ربح قدره 11.2 مليون ريال، مقارنة بـ 3 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، محققةً زيادة بنسبة 265.57%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 27.1 مليون ريال ، وبنسبة 56.1%، كما تحسن هامش إجمالي الربح من 29.7% في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 34.4%.
كما ارتفعت مصروفات البيع بمبلغ 11.4 مليون ريال، وبنسبة 40.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الأنشطة الترويجية والتسويقية وارتفاع حجم المبيعات من قنوات البيع الإلكترونية وتطبيقات التوصيل.