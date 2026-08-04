سعر سهم بوينج (BA) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 04-08-2026

قفز سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 215.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 254.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد