سعر سهم النايفات (4081) يشهد ارتفاع أحجام التداول – توقعات اليوم – 05-08-2026

مدد سعر سهم شركة النايفات للتمويل (4081) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمام السهم لبناء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب، خاصة وقد جاء ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 9.67 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 10.88 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد