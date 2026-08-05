الاقتصاد

سعر سهم النايفات (4081) يشهد ارتفاع أحجام التداول – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر سهم النايفات (4081) يشهد ارتفاع أحجام التداول – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 03:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

مدد سعر سهم شركة النايفات للتمويل (4081) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمام السهم لبناء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب، خاصة وقد جاء ذلك مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 9.67 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 10.88 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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