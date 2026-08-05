شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تعمق خسائرها إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

•واشنطن وطهران يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربًا من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع ،وسط معنويات إيجابية تسيطر على الأسواق ،بعدما ذكرت تقارير عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز.



مع هبوط أسعار النفط العالمية بأكثر من 7% في مستهل تعاملات الأسبوع ،تتقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يؤدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1541$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1530$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1525$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت يوم الاثنين بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1559 دولارًا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية ،في ظل التقارير الإعلامية التي تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلةً أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ،بفضل انحسار مخاوف سلامة الإمدادات العالمية مع اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز وتوقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق مؤقت برعاية سلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز لضمان تدفق إمدادات الطاقة.



•وأعلنت كل من واشنطن والدوحة عن إحراز تقدم في جهود الوساطة، مع استمرار تبادل المقترحات بين الوسطاء وإيران.



•أكدت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز تتقدم، لكنها نفت وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.



•تقارير :تدرس إيران السماح لأوروبا بإزالة الألغام في مضيق هرمز.



•تشير معظم التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن تهدئة الأزمة وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.



•وصف الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، المحادثات الحالية بأنها "الفرصة الأخيرة" لطهران لإبرام تسوية تنهي الصراع المستمر منذ 5 أشهر.



•أعلن الرئيس الإيراني ،مسعود بيزشكيان، أن بلاده تدافع عن حدودها ولا تسعى لتوسيع نطاق الحرب.



الفائدة الأوروبية

•تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر من 65% إلى 55%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك اليورو في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي وسلة من العملات الأخرى ،خاصة مع تراجع مخاوف التضخم.



إذا استمر هدوء التوترات الجيوسياسية مع الإعلان عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران ،سيوسع اليورو من مكاسبه الحالية مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 05-08-2026