شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة شهرين بسبب مستجدات مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% في مستهل تعاملات الأسبوع

•إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتقديم الولايات المتحدة تنازلات

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن مستوياته الأعلى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع تزايد الإقبال على شراء العملة الأمريكية،بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول إعادة فتح مضيق هرمز.



مع صعود أسعار النفط العالمية مرة أخرى ،تتزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.1548 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1563$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1565$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 1.1581 دولارًا ،بعد صدور بيانات قاتمة عن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.



•حقق اليورو الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في شهرين ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات الدولار مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 2% ،في مستهل تعاملات الأسبوع ،وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



مستجدات هرمز

•إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتقديم الولايات المتحدة تنازلات بشأن عدة مطالب ،من بينها التعويضات ووقف التهديدات العسكرية ورفع العقوبات و إنهاء الحصار البحري.



•الاتفاق الإيراني-العُماني بشأن مسار الملاحة اقترب من مراحله النهائية، لكن طهران تؤكد أن هذا الاتفاق وحده لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.



•الحرس الثوري يؤكد أن المضيق لن يُفتح قبل استجابة الولايات المتحدة لمطالب طهران، وهو ما يقلص الآمال في عودة سريعة لحركة الملاحة الطبيعية.



•واشنطن لا تزال تُبقي الخيار العسكري مطروحًا إلى جانب الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، في حين تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.



•صرّح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأن بلاده تتعامل مع إيران "بهدوء" عبر قنوات خلفية ووصف المحادثات بأنها "أشبه بمباراة شطرنج".



الفائدة الأوروبية

•وسط صعود أسعار النفط ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر من 35% إلى 45%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا استمرت حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز مع صعود أسعار النفط فى الأسواق العالمية ،سيواصل اليورو التراجع مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-08-2026