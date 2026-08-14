سعر البتكوين (BTCUSD) يرتد بحذر وسط استمرار الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-08-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جانب من خسائره السابقة، وسط استمرار سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بقاء الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص تعافي السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بها، وهو ما يعكس عودة الضغوط السلبية ويحد من قوة الارتداد الحالي.