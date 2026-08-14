الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 14-8-2026

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سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 14-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 07:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب مستوى 183.80 إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الصاعد المقترح سابقا نتيجة للثبات الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم المتمركز عند 183.15 إضافة لمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والذي يستقر حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء.

 

ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 184.35 والذي يشكل بدوره المحطة الأولي أمامه, وبتجاوز هذا العائق ستمتد التداولات بشكل مباشر نحو 184.80 وصولا للهدف الرئيسي المتمركز عند 185.45.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.40 و 184.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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