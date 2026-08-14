سعر الباوند مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 14-8-2026

لم يحرك سعر الزوج أي ساكن منذ تداولات يوم أمس لنلاحظ تشكيله لتذبذب جانبي ضعيف باستقراره قرب 215.10 متأثرا بثبات الحاجز المستقر عند 215.50 والذي يعوق بثباته فرص استئناف الهجوم الصاعد المقترح سابقا.

ننصح بانتظار تحقيق الاختراق ليؤكد ذلك فرص وصول السعر للمحطات الإيجابية الإضافية والتي قد تبدأ من 216.35 و216.85 على التوالي, بينما فشل الاختراق قد يجبره ذلك على تفعيل المحاولات التصحيحية من جديد وليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 214.00 وصولا للدعم المستقر عند 213.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق