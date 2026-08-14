سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتحرك بنطاق عرضي محدود – توقعات اليوم – 14-08-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعد السعر على التماسك أمام الضغوط السلبية المحيطة به، أولها سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.