الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتحرك بنطاق عرضي محدود – توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتحرك بنطاق عرضي محدود – توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 03:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعد السعر على التماسك أمام الضغوط السلبية المحيطة به، أولها سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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