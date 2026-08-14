الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتزايد التكهنات بتثبيت الفيدرالي للفائدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت متوافقة مع التوقعات إلى حد كبير، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الشهر المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4,379.39 دولاراً للأوقية، بعدما تراجع 1.3% في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح، عقب وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو. وصعد الذهب بنحو 1% منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,437.30 دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

بيانات التضخم تدعم تثبيت الفائدة

وجد الذهب دعماً أيضاً من التراجع غير المتوقع في الوظائف غير الزراعية الأمريكية خلال يوليو، إلى جانب بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع وجاءت في معظمها متوافقة مع التوقعات.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في توقعات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ يرى معظم المحللين الآن أن البنك المركزي سيُبقي الفائدة ضمن نطاقها الحالي البالغ 3.50% إلى 3.75%.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 31% لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، مقارنة بنحو 55% الأسبوع الماضي.

وقالت «كومرتس بنك» في مذكرة: «مع توقعاتنا بعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، لا يزال أمام أسعار الذهب مجال لمزيد من الارتفاع».

التطورات الجيوسياسية

في الوقت نفسه، بدا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تتجه إلى شبه توقف بعد تعرض سفينتين أخريين لهجمات، فيما قالت الولايات المتحدة إنها قد تُبقي حصارها البحري على إيران إلى أجل غير مسمى.

وكانت أسعار النفط تتجه بدورها لتحقيق مكاسب أسبوعية على خلفية هذه التطورات.

وحذر محللون من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يمثل عاملاً سلبياً للمعادن، قائلاً إن ارتفاع الخام قد يعزز التضخم ويدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.