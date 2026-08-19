أسواق القمح تنتعش مع اضطراب تدفقات الحبوب بسبب الصراع في البحر الأسود

أعاد مزيج من الجفاف وتراجع المساحات المزروعة وتصاعد الصراع في منطقة البحر الأسود الزخم إلى أسواق القمح خلال فصل الصيف الحالي، ما أوجد فرصًا جديدة أمام المزارعين الأمريكيين، لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف بشأن سلاسل إمدادات الحبوب العالمية.

وتصاعدت حدة الوضع الأسبوع الماضي عندما رفضت روسيا بشكل قاطع مقترحًا من أوكرانيا لوقف استهداف الأهداف المدنية عبر البحر الأسود. واتهمت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أوكرانيا بممارسة الإرهاب ضد حركة الشحن، وقالت إنه لا توجد مبررات لاتخاذ إجراءات نصفية. كما استبعدت إحياء اتفاق ممر الحبوب الذي توسطت فيه تركيا عام 2022.

وألحقت الهجمات المستمرة أضرارًا بالغة بحركة الشحن. ووفقًا لـجمعية ملاك السفن الأتراك، تعرضت 136 سفينة تجارية لهجمات في موانئ روسية وأوكرانية وفي مناطق مختلفة من البحر الأسود خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الجمعية إلى تحذير أعضائها من القيام بهذه الرحلات بشكل كامل.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 76% على أساس سنوي في أغسطس. وفي حين رفعت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) توقعاتها لإنتاج القمح الأوكراني إلى 25.4 مليون طن، وإنتاج الذرة إلى 31.8 مليون طن، فإنها خفضت في الوقت نفسه توقعاتها لصادرات السلعتين، ما أدى إلى ارتفاع توقعات مخزونات القمح الأوكراني في نهاية الموسم إلى نحو 4.8 مليون طن، أي ما يقارب ضعف التقديرات السابقة.

وقد تكمن الفرصة الحقيقية أمام المزارعين الأمريكيين في الذرة. إذ يقدر مكتب وزارة الزراعة الأمريكية في أوكرانيا صادرات الذرة الأوكرانية بنحو 14 مليون طن فقط، بانخفاض قدره 9 ملايين طن عن التوقعات السابقة.

وإذا ثبتت صحة هذه الأرقام، فقد تدفع صادرات الذرة الأمريكية إلى مستويات قياسية للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من تراجع الإمدادات الأوكرانية واضطراب حركة التجارة في منطقة البحر الأسود.