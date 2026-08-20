سعر سهم لوبريف (2223) يتراجع بعد ملامسته لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-08-2026

انخفض سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (2223) في آخر جلساته، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 138.60 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 138.60 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 148.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد