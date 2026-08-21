شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 21-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-21 01:29 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.21
ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج من جديد مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.7125، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.