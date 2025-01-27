شركة “MicroStrategy” تشتري مزيد من البيتكوين بقيمة مليار دولار: التفاصيل

أعلنت شركة “MicroStrategy” عن شراء 10,107 بيتكوين إضافية مقابل 1.1 مليار دولار، بمتوسط سعر 105,596 دولار لكل عملة.

بهذا، ارتفع إجمالي حيازة الشركة من البيتكوين إلى 471,107 بيتكوين، تم شراؤها بتكلفة إجمالية بلغت 30.4 مليار دولار، بينما تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 46.6 مليار دولار، مما يعكس مكاسب على الورق تتجاوز 15 مليار دولار.

تواصل الشركة خططها لشراء المزيد من البيتكوين أسبوعيا، وهو نهج أدى غالبا إلى تقلبات سعرية كبيرة.

يُذكر أن البيتكوين انخفض بمقدار 7000 دولار منذ صباح اليوم، مما يجعل مراقبة السعر في الساعات القادمة محط اهتمام كبير.

