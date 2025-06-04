بورصة WazirX تغادر سنغافورة وتنتقل إلى بنما

تام شمس - الأربعاء 4 يونيو 2025 09:46 مساءً - أعلنت بورصة العملات الرقمية WazirX، التي تخدم المستخدمين في الهند ومقرها السابق في سنغافورة، عن انتقال عملياتها إلى بنما بعد أن رفضت محاكم سنغافورة المصادقة على خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الشركة.

وفي رسالة إلكترونية أُرسلت إلى المستخدمين، شاركت WazirX وثائق قانونية تم تنقيح بعض أجزائها توضح تفاصيل الانتقال. وكشفت إحدى الوثائق أن الشركة الأم WazirX، المعروفة باسم Zettai، ستنقل عملياتها إلى بنما وتعيد إطلاق نفسها تحت اسم جديد.

وجاء في الوثيقة:

"قامت Zettai باتخاذ خطوات لتأسيس شركة تابعة تُدعى Zensui Corporation […] في جمهورية بنما، وبدأت بالتحضير لنقل خدمات المنصة المتعلقة بالعملات الرقمية إلى Zensui."

لقطة شاشة من رسالة WazirX إلى المستخدمين. المصدر: مستخدم WazirX

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حدد البنك المركزي السنغافوري مهلة تنتهي في 30 يونيو لمزودي خدمات العملات الرقمية المحليين للتوقف عن تقديم خدمات التوكنات الرقمية (DT) للأسواق الخارجية.

وفي منشور على منصة X بتاريخ 4 يونيو، أوضحت WazirX أن محكمة سنغافورية رفضت الموافقة على خطتها لإعادة الهيكلة.

المصدر: WazirXIndia

وفي تصريح لـCointelegraph، أشار جالاج جاين، مؤسس JALAJ719 Consultants والمحامي السابق، إلى أن WazirX قد تواجه تداعيات قانونية إضافية داخل الهند. وقال:

"من المبكر إصدار أحكام قاطعة في ظل غياب إرشادات واضحة من الجهات التنظيمية الهندية أو من الأطراف المعنية مباشرة."

بداية جديدة تحت اسم Zensui

تأسست شركة Zensui رسميًا في بنما بتاريخ 10 مارس، وأكدت WazirX أن اتفاق نقل عمليات Zettai إليها قد تم الانتهاء منه بالفعل، وهو جاهز للتنفيذ. ومن المتوقع أن يتم نقل خدمات العملات الرقمية الخاصة بالمنصة خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل بعد التنفيذ.

كما ستكون Zensui مسؤولة عن إصدار توكنات التعويض الخاصة بـWazirX، والتي تمثل جزءًا من خطة تعويض المستخدمين المتضررين من اختراق المنصة.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تعتزم التقدّم للحصول على ترخيص في سنغافورة، ولا التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند، على الرغم من استمرارها في تقديم الخدمات للعملاء في الهند.

توكنات التعويض قيد الإطلاق

تعمل WazirX حاليًا على إعداد "توكنات التعافي"، والتي تُشبه بمثابة إيصالات ديون (IOUs) على السلسلة، ستقوم البورصة بإصدارها لصالح الدائنين المتضررين من الاختراق.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة محكمة سنغافورية على خطة WazirX لتعويض ضحايا اختراقها الذي بلغت قيمته 235 مليون دولار، والذي يُعتقد أنه مرتبط بقراصنة ترعاهم الدولة في كوريا الشمالية.

توكنات التعويض تمثّل المطالبات المتبقية التي لم تُغطَّى في التوزيع الأولي، وتتابع رصيد المستخدم غير المسدد. ومن المتوقع أن يحصل حاملو هذه التوكنات على توزيعات دورية إضافية يتم تمويلها من أرباح WazirX أو من الأصول المستردة.

وكان أكثر من 90% من دائني WazirX قد صوّتوا بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة في أبريل الماضي، وأكدت المنصة حينها أن التوكنات قد تعوّض المستخدمين بنسبة تتراوح بين 75% و80% من قيمة أرصدتهم وقت الاختراق.