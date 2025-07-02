خسائر العملات المشفرة تصل إلى 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025

تام شمس - الأربعاء 2 يوليو 2025 08:20 مساءً - ارتفعت الخسائر الناتجة عن اختراقات واستغلالات العملات المشفرة وعمليات الاحتيال إلى 2.47 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، لكن الربع الثاني شهد انخفاضًا في إجمالي عدد الحوادث، وفقًا لتقرير صادر عن شركة CertiK المتخصصة في أمن البلوكتشين.

وأوضحت CertiK في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مليون دولار فُقدت في 144 حادثة خلال الربع الثاني ما يمثل انخفاضًا بنسبة 52% في قيمة الخسائر مقارنة بالربع السابق، مع تراجع عدد الحوادث بمقدار 59 عملية اختراق.

وبلغت الخسائر الإجمالية في النصف الأول من 2025 ما يزيد عن 2.47 مليار دولار نتيجة للاختراقات والاحتيال والاستغلالات، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 3% مقارنة بـ2.4 مليار دولار سُرقت في عام 2024.

ومع ذلك، وبالنظر إلى استرداد أكثر من 187 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، أشارت CertiK إلى أن إجمالي الخسائر المعدّل أقرب إلى 2.2 مليار دولار.

معظم الخسائر ناتجة عن حادثتين فقط

رغم ارتفاع الخسائر، أكدت CertiK أن ذلك لا يُشير بالضرورة إلى "تدهور في مشهد الأمان"، إذ أن النسبة الأكبر من الخسائر جاءت من حادثتين فقط استهدفتا منصة Bybit وبروتوكول Cetus، بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار دولار.

في 21 فبراير، استغل المهاجمون ثغرات في بنية المحافظ الباردة لمنصة Bybit، وسحبوا ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة الإيثر (ETH).

أما في 22 مايو، فقد تعرض بروتوكول Cetus، وهو منصة التداول اللامركزي الأساسية على شبكة Sui، لاختراق بقيمة 225 مليون دولار.

اختراقا Bybit وCetus مسؤولان عن الجزء الأكبر من خسائر النصف الأول من 2025. المصدر: CertiK

وقالت CertiK:

"بدون هذين الحدثين، كانت الخسائر الإجمالية في 2025 ستبلغ 690 مليون دولار فقط، ما يُشير إلى أن الاتجاه العام قد لا يكون خطيرًا بقدر ما توحي به الأرقام الخام".

ارتفاع هجمات التصيّد واستهداف شبكة الإيثريوم

تشكل هجمات التصيّد الاحتيالي أعلى عدد من الحوادث الأمنية حتى الآن هذا العام، مع تسجيل 132 حادثة وسرقة ما يقرب من 410 ملايين دولار.

وبشكل عام، كانت حوادث اختراق المحافظ هي الأعلى تكلفة في النصف الأول من 2025، حيث تم سرقة أكثر من 1.7 مليار دولار عبر 34 حادثة، وفقًا للتقرير.

وقالت CertiK:

"مع تزايد أساليب التصيّد الاحتيالي خداعًا ودهاءً، من الضروري أن يتبع المستخدمون عادات أمان قوية: تجنب النقر على الروابط المجهولة، التحقق من صحة أسماء النطاقات، تفعيل المصادقة متعددة العوامل، والنظر في استخدام محافظ أجهزة لتخزين المفاتيح الخاصة".

عدد هجمات التصيّد ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الأول من 2025. المصدر: CertiK

واستُهدفت شبكة الإيثريوم بشكل متكرر، حيث تم تسجيل 70 حادثة اختراق واحتيال واستغلال مقارنة بـ98 حادثة في الربع الأول وحده.

وأشارت CertiK في تقريرها الأمني للربع الأول إلى أن:

"هيمنة شبكة Ethereum على قطاع التمويل اللامركزي ونشاط العقود الذكية يجعلها هدفًا جذابًا، حيث يتم حجز مليارات الدولارات في بروتوكولاتها".

الحاجة إلى معايير أمان صارمة في المستقبل

إلى جانب الحوادث الأمنية، قالت CertiK إن النصف الأول من 2025 شهد تطورات تنظيمية وسوقية كبيرة على المستوى العالمي يُتوقع أن "تشكل مستقبل الصناعة".

ففي الولايات المتحدة، أطلق الرئيس دونالد ترامب إصلاحات في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مما أدى إلى إسقاط العديد من الإجراءات القانونية ضد شركات التشفير، وتبنّي تشريعات داعمة للعملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، أقرّ المجلس التشريعي في هونغ كونغ قانونًا لتنظيم العملات المستقرة، بينما دخل الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي، MiCA، حيّز التنفيذ في 30 ديسمبر.

وقالت CertiK:

"تُشير هذه التطورات مجتمعة إلى تزايد الاهتمام المؤسسي ونضوج البيئة التنظيمية".

وأضافت:

"ومع تدفّق رأس المال والمشاركين الجدد إلى هذا القطاع، ستكون المحافظة على معايير أمان صارمة أكثر أهمية من أي وقت مضى".