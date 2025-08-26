تراجع أسهم Robinhood وStrategy بعد استبعادهما من مؤشر S&P 500

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:34 مساءً - تراجعت أسهم منصة التداول Robinhood Markets وشركة الخزانة المرتبطة بالبيتكوين Strategy (المعروفة بتداولها باسم MicroStrategy) في جلسة ما بعد التداول يوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع أوسع في السوق، وذلك بعد استبعادهما من الانضمام إلى مؤشر S&P 500.

وقالت شركة S&P Dow Jones Indices في وقت متأخر من يوم الاثنين إن Interactive Brokers Group ستنضم إلى المؤشر الذي يتتبع أكبر 500 شركة أمريكية عند افتتاح السوق يوم الخميس، لتحل محل سلسلة الصيدليات Walgreens Boots Alliance.

وكانت وول ستريت تتوقع منذ فترة طويلة إدراج Robinhood في S&P 500، بينما أصبحت MicroStrategy مؤهلة مؤخرًا للانضمام بفضل ارتفاع قيمتها السوقية نتيجة زيادة قيمة حيازاتها من البيتكوين (BTC).

ويُنظر عادةً إلى الانضمام إلى S&P 500 على أنه دفعة قوية لأي شركة، إذ تُدرج أسهمها تلقائيًا في محافظ المستثمرين السلبيين وصناديق المؤشرات التي تتبع المؤشر.

Robinhood تتلقى "صفعة" جديدة من S&P 500

أنهت أسهم منصة التداول Robinhood المُرمز (HOOD) جلسة ما بعد التداول منخفضة بنسبة 0.5% عند 107.40 دولار، بعد أن أغلقت جلسة الاثنين بخسارة بلغت 1.26%.

وفي المقابل، قفزت أسهم Interactive Brokers المُرمز (IBKR) بنسبة 3.9% في التداولات الممتدة لتصل إلى 65.21 دولار بعد إعلان إدراجها في المؤشر، وذلك بعد مكاسب طفيفة لم تتجاوز 0.6% خلال جلسة التداول. أما مؤشر S&P 500 نفسه فقد أنهى الجلسة منخفضًا بنسبة 0.4%.

وكانت أسهم Robinhood قد تراجعت أيضًا في أوائل يونيو بعد أن أعلنت S&P Dow Jones Indices عدم إجراء أي تغييرات على S&P 500 ضمن المراجعة الفصلية لإعادة الموازنة.

ومع ذلك، فقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 190% منذ بداية العام، واستمرت في تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بتجدد حماس المستثمرين الأفراد.

Strategy تتراجع مع انخفاض البيتكوين

انخفضت أيضًا أسهم شركة البرمجيات Strategy المُرمز (MSTR) يوم الاثنين، حيث أنهت الجلسة متراجعة بنسبة 4.17%، قبل أن تهبط بنسبة إضافية قدرها 0.6% في جلسة ما بعد التداول إلى 341 دولارًا.

وتزامن هذا التراجع مع انخفاض البيتكوين بنسبة 2% خلال اليوم الماضي، بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 110,000 دولار.

الانضمام إلى S&P 500 لا يعتمد فقط على السعر

يُتخذ قرار إدراج أي شركة في مؤشر S&P 500 من قِبل لجنة متخصصة تستند إلى مجموعة من المعايير.

ويجب أن تمتلك الشركة قيمة سوقية لا تقل عن 22.7 مليار دولار، وأن تكون أمريكية مقرًا ومدرجة في بورصة نيويورك أو ناسداك أو Cboe. كما يجب أن تستوفي أسهمها الحد الأدنى من متطلبات السيولة وحجم التداول.

وكانت أحدث شركة مرتبطة بالكريبتو تنضم إلى المؤشر هي Block, Inc. التابعة لجاك دورسي، والتي أدرجت رسميًا في S&P 500 في 23 يوليو الماضي.